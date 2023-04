APAV. Denúncias de assédio sexual e moral crescem mais de 150% em quatro anos

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) recebeu, em 2022, 160 queixas de assédio sexual e moral. O número representa um crescimento de 166% em relação a 2019 , altura em que a associação recebeu 60 denúncias.

“Não podemos dizer que o número de casos é maior, o que podemos afirmar é que o número de pessoas que procuram apoio junto da APAV em questões de índole sexual e de índole moral é maior”, diz Marta Mendes, jurista e responsável pelo apoio à vítima na APAV de Braga.

No total das pessoas que recorrem àquela instituição, metade acaba por não apresentar queixa às autoridades . Portanto, muitos destes casos não são registados de forma oficial.

"Temos de respeitar a palavra da vítima e a vontade dela, protegendo-a quando e sempre que necessário. A APAV rvai com ela trabalhando e apoiando-a emocionalmente, psicologicamente, juridicamente, encaminhando socialmente, neste apoio prático, no sentido de perceber os seus direitos, sobretudo nesta temática específica do assédio no trabalho”, detalha a jurista.

Mediatismo ajuda vítimas a perder medo

O tema do assédio voltou a ter um grande impacto mediático na sequência do caso que envolve o sociólogo Boaventura Sousa Santos e outro professor do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

"[Crescimento do número de denúncias pode] estar muito relacionado com o aumento da visibilidade deste fenómeno ao longo dos tempos”, Marta Mendes, jurista da APAV.

As agora ex-alunas do CES alegam terem sido vítimas de assédio sexual e moral. As investigadoras, uma portuguesa e duas estrangeiras, relatam através da obra os episódios vividos, desde toques nos joelhos a convites como troca de ajuda académica.

O artigo do livro acusa também a instituição de silenciamento e cumplicidade.