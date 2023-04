Forças Armadas perdem cerca de 1.500 efetivos num ano

Analisando os efetivos militares no quadro permanente por género, a Marinha surge como o ramo que mais cativa as mulheres, num total de 687, seguida da Força Aérea com 605 e do Exército com 342.

Os números da formação

As estatísticas revelam que 2022 trouxe um aumento de militares em formação para quadros permanentes e uma redução nos voluntários e contratados.

No ano passado houve mais 50 pessoas em formação para ingresso nos quadros permanentes e menos 396 em formação para regime de voluntariado ou contrato.

Diz o ministério de Helena Carreiras que para fazer face a este desafio estão a ser tomadas diversas medidas como “a revisão do Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, na qual está contemplada a implementação do Quadro Permanente de Praças no Exército e Força Aérea, que se encontra em processo final de aprovação legislativa em sede de governo; o alinhamento dos sistemas de formação das Forças Armadas com o Sistema Nacional de Qualificações; a melhoria da habitabilidade das unidades militares ou a revisão das Tabelas de Inaptidão e Incapacidade, que terão um impacto positivo no recrutamento, visto que alargam o leque de pessoas recrutáveis em função das atuais missões das Forças Armadas”.

Apesar da Renascença ter solicitado ao Ministério da Defesa Nacional dados de anos anteriores que permitissem uma avaliação real da evolução de efetivos nas Forças Armadas, os elementos fornecidos reportam apenas a 2021 e 2022.