Quer escolher onde vai ser o próximo Aeroporto de Lisboa?

Depois de mais de 50 anos de debates e de estudos sobre a relocalização do Aeroporto de Lisboa, a comissão técnica independente quer ouvir a população sobre onde deverá situar-se o novo aeroporto da capital. Com esse objetivo em mente, lançou há alguns dias a AeroParticipa, uma plataforma que permite a qualquer cidadão votar nas opções em estudo ou propor uma que não esteja ainda em cima da mesa.

São sete as localizações e nove as opções disponíveis para escolha. Entre Monte Real, Santarém, Alverca, Portela, Montijo, Alcochete e Beja, o utilizador pode selecionar opções em que o aeroporto existe apenas num espaço ou em duas localizações articuladas entre um aeroporto principal e um secundário.

Alcochete, Santarém, Beja e Monte Real surgem como opções para um único aeroporto, embora também apareçam combinadas com outras potenciais localizações. No total, são estas as opções que o cidadão pode escolher:

Montijo (principal) + Portela (secundário)

Portela (principal) + Montijo (secundário)

Alcochete Portela (principal) + Santarém (secundário)

Santarém Alcochete (principal) + Santarém (secundário)

Alverca (principal) + Portela (Secundário)

Beja

Monte Real

As primeiras cinco opções desta lista foram propostas pelo Governo e as restantes estão a ser analisadas pela comissão técnica independente.

O mapa interativo da plataforma permite ver a localização de áreas sob vários tipos de proteção ambiental. A platafaforma também permite adicionar localizações adicionais que não estejam na lista e que possam vir a ser estudadas pela comissão.

No final de abril, a comissão liderda pela engenheira Maria do Rosário Partidário publicará uma lista total de soluções possíveis.

Através desta plataforma, a comissão diz querer garantir que a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) em curso é participativa, democrática e transparente. O processo vai permitir avaliar as condições políticas e socio-económicas deste projeto, em conjugação com as preocupações ambientais.