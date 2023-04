Omnívoros ou vegans. Quem poupa mais com alimentos IVA Zero?

Em março, a Renascença já tinha feito as contas para ver o que saía mais caro: ser omnívoro ou vegan. Recorrendo à mesma metodologia, decidimos tentar perceber quem beneficia mais com a medida do IVA zero. A resposta é clara: em nenhum dos dois cabazes a poupança é significativa.

Começamos por uma dieta de 2.200 calorias diárias, concebida por uma nutricionista para ambos os regimes alimentares. Depois, fomos à procura destes alimentos num supermercado. Ao talão final, subtraímos o IVA dos produtos que constam na lista de produtos apresentada pelo Governo.

Quando somados os totais, mesmo que os produtos sejam diferentes, a diferença entre o custo com ou sem o IVA zero é praticamente nula.

Ambos os cabazes foram calculados para alimentar quatro pessoas durante uma semana. O omnívoro tem, assim, um custo semanal de 134,03 euros. Sem o imposto nos produtos listados pelo Governo, o preço desce para 127,62 euros. Esta é uma diferença total de 6,41 euros ou de 5%.

Já no cabaz vegan, o preço total da semana é de 122,89 euros. Com a redução do IVA zero, o mesmo cabaz passa a custar 118,69 euros. Apesar que o custo ser menor, no total, a diferença provocada pela medida é menor: de apenas 4,2 euros ou 3%.