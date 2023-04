O ataque mortal no Centro Ismaili visto por três afegãos. O que lhes reserva o futuro em Portugal?

"Para ser sincero, parei de querer encontrar-me com pessoas. Antes deste incidente, eu era muito sociável, gostava de ir às lojas. Quando as pessoas começavam a falar comigo, eu gostava de me apresentar e falar de mim. A partir de terça-feira, parei de fazer isso. Estou a tentar evitar as pessoas. Estou a tentar evitar falar com elas e que me perguntem de onde sou, porque não me sinto confortável. Não sei como vão reagir.”

Surto psicótico?

As primeiras conclusões das autoridades policiais verbalizadas pelo diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, apontam para que Bashir tenha agido em resultado de um surto psicótico.

Ainda na Grécia, o refugiado gravou um vídeo em que descrevia a morte da mulher, que o deixou sozinho com três filhos menores a seu cargo, e os problemas com que se debatia. Segundo foi divulgado em vários meios de comunicação social, sem emprego, Bashir queria agora sair de Portugal e mudar-se para a Alemanha. Mas o documento de que precisava não lhe teria sido concedido.

Hamed, de 40 anos, descreve as dificuldades que podem ser sentidas por alguém que perde tudo de um momento para o outro e que tem apenas 18 meses de apoio do Estado para começar do zero uma nova vida num novo país. Argumenta que é pouco tempo para recomeçar num país totalmente diferente.