Manifestação pela habitação. “Estão a enganar as pessoas, é preciso baixar o preço das casas”

“Estão a enganar as pessoas, é preciso baixar o preço das casas” e acabar com os benefícios fiscais a fundos de investimento, defendeu este sábado a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) na manifestação “ Casa para Viver”, em Lisboa, que junta milhares de pessoas nas ruas da capital.



Em declarações aos jornalistas na Alameda, Catarina Martins deixou críticas ao plano Mais Habitação, aprovado esta semana pelo Governo.

“Os subsídios que o Governo anunciou têm dois problemas: chegam a um grupo muito reduzido de pessoas e é preciso acabar com o universo de benefícios fiscais, e outros que tal, que tornam as casas em Portugal a preços impossíveis para salários portugueses. Precisamos que as casas tenham preços justos.”

Sete cidades portuguesas são este sábado palco de manifestações do movimento “Casa para Viver", que agrega várias associações na defesa do direito à habitação.



As manifestações pelo direito à habitação marcadas vão acontecer em Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto, Viseu e Setúbal, juntando uma centena de associações e coletivos, segundo a organização.



