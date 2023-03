Maternidades e urgências obstétricas da região de Lisboa com condicionamentos até ao final de maio

Nove maternidades da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) vão continuar a funcionar com condicionalismos até ao final de maio, anunciou esta quarta-feira a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O modelo rotativo deveria terminar no final deste mês, mas foi prolongado. A Direção Executiva do SNS prometeu também apresentar um plano de reorganização das urgências de obstetrícia e ginecologia para LVT, que foi adiado.

As nove unidades vão funcionar rotativamente durante os períodos noturnos, fins de semana e feriados.

Em causa estão os Hospitais das Caldas da Rainha, Abrantes, Santarém, Vila Franca de Xira, Hospital S. Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Hospital de Loures, Hospital de Setúbal e Hospital Barreiro-Montijo.

Funcional normalmente até ao final de maio o Hospital de Santa Maria, a Maternidade Alfredo da Costa, o Hospital de Cascais e o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

No próximo fim de semana, de 1 e 2 de abril, estão fechadas as urgências obstétricas com blocos de partos do Hospital de Santarém, Vila Franca de Xira, Amadora-Sintra e Setúbal.



LVT reforçada com médicos de outras regiões

A Direção Executiva anuncia que médicos de outros hospitais e de outras zonas do país vão prestar serviço nas urgências obstétricas e nos blocos de partos mais carenciados da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Estas unidades vão contar com especialistas e internos de ginecologia-obstetrícia dos hospitais de São João, Santo António, Famalicão, Guimarães e Coimbra para completarem as escalas.

O organismo liderado por Fernando Araújo fala num esforço único e de elevado significado que não será em vão, nem será esquecido.

Veja o calendário com os condicionamentos até ao final de maio: