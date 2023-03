Autor do ataque ao Centro Ismaili estava "a ser ameaçado pelos talibãs para voltar ao Afeganistão"

Afirmou que “não há um único indício” de que o ataque tenha sido um ato terrorista, admitindo ter resultado de “um surto psicótico do agressor”.

Os três filhos do autor do ataque vão ser colocados provisoriamente numa instituição. Em comunicado, o Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili confirma que as crianças estiveram ontem a ser acompanhadas por uma equipa de "pessoas que as conhecem" do Centro Ismaili, bem como por "psicólogos e segurança social".