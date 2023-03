Cabaz alimentar. Saiba quanto pode poupar com o IVA Zero

A medida terá um carácter temporário, devendo vigorar entre abril e outubro. O Governo estima que o custo da descida do IVA de alguns produtos para zero terá um custo a rondar os 600 milhões de euros.

“O que eu posso garantir é que hoje mesmo o Conselho de Ministros reunirá por via eletrónica para aprovar a proposta de lei que amanhã [terça-feira] mesmo entrará na Assembleia da República”, declarou o primeiro-ministro durante a conferência de imprensa de segunda-feira, na qual foram anunciados os produtos.

António Costa reiterou ainda o compromisso assumido pela APED de, “15 dias depois da publicação do diploma no Diário da República”, o retalho alimentar ajustar os preços em função da redução do IVA.



O primeiro-ministro anunciou a intenção de o Governo aprovar a redução do IVA ainda na segunda-feira, mas relembrou que “é preciso falar com clareza aos portugueses para não criar falsas ilusões", relembrando que para que a taxa zero entre em vigor é necessária uma aprovação do parlamento.

Veja aqui a lista completa de bens que terão aplicado o IVA zero:

Cereais e derivados:

Pão

Batata

Massa

Arroz

Hortícolas:

Cebola

Tomate

Couve-flor

Alface

Brócolos

Cenoura

Courgette

Alho francês

Abóbora

Grelos

Couve portuguesa

Espinafres

Nabo

Frutas:

Maçã

Banana

Laranja

Pera

Melão

Leguminosas:

Feijão vermelho

Feijão frade

Grão-de-bico

Ervilhas

Laticínios:

Leite de vaca

Iogurtes

Queijo

Carne, pescado e ovos:

Carne de porco

Frango

Carne de peru

Carne de vaca

Bacalhau

Sardinha

Pescada

Carapau

Atum em conserva

Dourada

Cavala

Ovos de galinha

Gorduras e óleos: