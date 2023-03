Marinha perdeu 3 mil efetivos em 12 anos e metade da verba para manutenção

As Forças Armadas vão contar com uma fatia de 192 milhões de euros do bolo total de 16,6 mil milhões de euros dos fundos comunitários atribuídos a Portugal.



112 milhões vão para o Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval. 70 milhões são para “meios aéreos de prevenção e combate a incêndios rurais”.

Na última semana, o Governo anunciou no âmbito da Lei de Programação Militar (LPM) um montante global de investimento de 5.570 milhões de euros até 2034. Um valor que dizem as fontes militares ouvidas, “é uma gota no oceano do que as Forças Armadas precisam”.