Há quartos para arrendar por mais de 2 mil euros em Lisboa. "Mercado é informal e tem pouca transparência"

A mesma jurista também afirma que a “grande procura e pouca oferta faz com que haja naturalmente esse tipo de práticas”. No entanto, argumenta que não se pode ficar de braços cruzados. “Tem de haver naturalmente alguma regulação e muito orientada. Estamos a tentar sensibilizar o Governo para este facto”, afiança.

O site Idealista, no tratamento que faz dos anúncios ali publicados, e que contempla apenas alguns distritos do país, encontra uma redução de oferta, entre julho de 2022 e julho de 2021, que vai de menos 39% em Coimbra até menos 84% no Porto. Em Lisboa, a variação é também negativa: menos 77%.

Segundo a mesma fonte, os valores médios pedidos pelos quartos subiram 18% na capital e 20% no Porto.

Sobre estes números, o CEO da Century 21 em Portugal e Espanha refere que, com a informalidade deste mercado e a falta de estatística fiáveis com séries históricas que possam ser trabalhadas e analisadas, “é muito difícil percebermos as tendências e o que as justifica”, e adverte que não há informação sobre se os valores que são publicitados são os que são contratados no final.