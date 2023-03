Ana Jorge: "Dedicação plena dos médicos" proposta pelo Governo "é um bocadinho confusa"

Houve uma greve na semana passada de médicos. Teria feito essa greve? Compreende perfeitamente?

Não sei se o teria feito nesta fase do campeonato. Agora que eu compreendo compreendo.

Porque não agora?

Neste momento, haverá uma procura de se encontrar uma solução na discussão com os sindicatos. É preciso ouvir os internos mais novos. É importante haver carreiras definidas e, nomeadamente, para haver hierarquia técnica dentro dos serviços públicos de saúde. Nenhuma equipa funciona bem, se não tiver um chefe de equipa, se não tiver um segundo elemento e se não tiver os outros.

Ainda sobre o Serviço Nacional de Saúde, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, defendeu que a transição das parcerias público-privadas (PPP) para a gestão pública não foi feita de forma adequada. Concorda com isto, vamos voltar a essa política de firmar acordos com privados?

Em relação às PPP, a concretização de algumas resolveu o problema de poder ser mais fácil e rápido construir um hospital. É mais discutível se a parte da gestão clínica deve estar entregue a privados ou se deve estar no público. A minha posição pessoal é a de que poderemos ter construção em modelo PPP e a área da gestão clínica ser feita pelo sector público.

Sobre Loures e Vila Franca de Xira é complicado que, em simultâneo e num período de carência absoluta de recursos humanos, tivesse sido feita esta opção [de acabar com as PPP]. Foi a opção do Governo.

Foi a pior altura para reverter as PPP de Loures e Vila Franca de Xira?

Em simultâneo, pode ter desequilibrado muito a regulação do equilíbrio dos recursos humanos. Talvez tivesse sido possível pensá-la mais faseadamente.

O que se deve agora fazer com Loures? Voltar à PPP?

Se fosse ministra da Saúde, teria de repensar muito bem, discutir isso com parceiros e ver se não haveria outra solução sem ser voltar para trás.

Foi no seu mandato como ministra da Saúde que terminou a possibilidade de os médicos escolherem dedicação exclusiva. Como é que vê a dedicação plena que o Governo de António Costa vem agora a defender [está prevista no Estatuto do SNS aprovado em 2022]?

A opção feita na altura foi negociada com os sindicatos, não foi uma decisão unilateral. A discussão de carreiras não é feita no Ministério da Saúde, é feita a três entre Ministério das Finanças, Ministério da Saúde e sindicatos. Havia necessidades de refrescar e de remodelar a carreira, mas ficou a meio. Não haver novas possibilidades de opção pela dedicação exclusiva que dava uma majoração de 40% do vencimento não foi aceite e, portanto, haveria que reformular essa forma de organizar as carreiras.

Agora, olhando para trás, foi um erro então ter-se acabado com a dedicação exclusiva?

A dedicação exclusiva faria todo sentido, se servisse para que os serviços se organizassem de outra maneira. Eu sou um bocadinho crítica sobre algumas coisas. Um director de serviço tem de organizar o serviço em função daquilo que são as necessidades e, portanto, organizar por actividades e cada profissional que lá trabalha tem de ter um compromisso com o seu plano de trabalho. Portanto, as horas da dedicação exclusiva não são horas para serem pagas, são horas efectivas de trabalho e isso depende dos directores de serviço.

Nessa altura, os diretores de serviço não estavam em dedicação exclusiva e muitos deles nem sequer as 35 horas eram cumpridas. Estávamos numa fase ainda muito complicada do ponto de vista organizativo, que hoje já não acontece. Hoje, há uma maior organização do ponto de vista interno, que permite o trabalho por objectivos e, portanto, deveria ser por aí que nós deveríamos ir. A dedicação plena é um bocadinho confusa. Tenho de dizer que não entendo muito bem.

Porquê?

Porque é plena e não é exclusiva.

É um meio-termo?

Sim. Eu, quando trabalho num sítio, tenho de cumprir o meu horário e, para além disso, tenho de cumprir aquilo que são os meus objectivos, independentemente, às vezes do horário.

A dedicação plena como está agora desenhada ainda não é bem aquilo que desejava?

Não. Os serviços têm de estar organizados de outra forma. A dedicação plena poderá ser aqui um intermédio que permite que as pessoas tenham alguma compensação para se dedicar mais horas ao sector público.

Esta semana, o director de traumatologia do Hospital de São José alertava para o risco de colapso do SNS no próximo Verão. Também tem esta visão catastrófica do SNS?

O Serviço Nacional de Saúde está num período muito, muito, muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar, ainda não havia Serviço Nacional de Saúde, acompanhei o processo todo com grande expectativa e passámos por períodos difíceis. Este é o mais difícil de todos.

A meu ver, o director de Traumatologia está a fazer um alerta de que se tem de se tomar algumas medidas de organização e programação para que o Verão não seja uma pressão. Temos de tomar algumas medidas de referenciação programada entre hospitais, por exemplo.

Essa programação já devia estar a ser feita?

É por isso que o CEO é importante no SNS, porque pode, com os diferentes hospitais, fazer canais de referência e canais de apoio para que estas situações não aconteçam. E depois há aquilo que em Portugal não é muito habitual: eu trabalhar num sítio, e depois ir fazer trabalho numa outra instituição e ajudar a reforçar as equipas. Este é um mecanismo que se tem de fazer. E tem de se negociar com os profissionais e, aí, é preciso dinheiro.