"Duplo suicídio". Oeiras ignora riscos de cheias e agrava-os com desenvolvimento urbanístico

"Atendendo aos cenários de alterações climáticas estudados, projetam-se um aumento dos eventos extremos de precipitação com consequência para as áreas de risco de inundações, associadas às ribeiras de Oeiras. Neste sentido, a extensão das áreas inundáveis tende a ser maior e a altura da coluna de água tende a aumentar. Devido à ocupação urbana, são de particular relevância as áreas terminais das ribeiras de Algés (Baixa de Algés) e de Porto Salvo (Vila de Paço de Arcos), bem como a área do Dafundo, devido à interação da pluviosidade com a subida do nível médio do mar. No entanto, o risco está presente em todas as linhas de água, e por esse motivo as medidas propostas incidem sobre as bacias do Rio Jamor e das Ribeiras de Algés, Barcarena, Porto Salvo e Laje".



Este alerta consta do Plano de Identificação de Riscos e de Vulnerabilidades, de 2019, levado a cabo por uma equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, liderada por Filipe Duarte Santos. Alertas idênticos constam do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, da Área Metropolitana de Lisboa, elaborado em julho de 2018.

Os documentos deviam ser levados em conta pela Câmara de Oeiras na aprovação de projetos imobiliários e na atribuição de alvarás para as urbanizações de luxo que estão a nascer em vários pontos do concelho. Só que a autarquia ainda não os aprovou nem verteu para políticas e medidas concretas no terreno.