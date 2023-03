Bolsa de Empregabilidade recebeu 4.500 pessoas

Uma larga maioria de candidatos estrangeiros

Como é costume, os alunos das escolas do Turismo de Portugal passam pela BTL no último dia dedicado aos profissionais e que habitualmente coincide com a Bolsa de Empregabilidade. Este ano a regra manteve-se e várias centenas passaram pela Sala Tejo, em grande parte dos casos, ainda para ver o ambiente ou para se candidatar a um estágio.

O tipo de procura por parte das empresas, por vezes, pode determinar a escolha de opções no último ano do curso. Era a intenção de Sara, Carla e Isabel, que vieram de Beja e que encontrámos na (longa) fila de espera para aceder ao espaço ou de Nuno que, com outro colega da Escola profissional de Artes e Desporto, de Lisboa, já na sala, elogiavam a organização. Apesar de notarem que estava muito cheia.

Mas a grande maioria dos candidatos que se apresentou na Bolsa de Empregabilidade era estrangeira. Muito especialmente, do Paquistão, India e Bangladesh. A dificuldade de comunicação é grande porque estes imigrantes não falam português e muito frequentemente, nem inglês. Não admira, pois, que se organizem em grupos em que pelo menos um dos elementos se consegue fazer entender minimamente em inglês e que além de tratar da sua situação, pode ajudar os colegas.

Era o que acontecia com um grupo de seis homens, todos oriundos do Bangladesh que se encontravam na fila a meio da tarde. Apenas um falava inglês e servia de interprete para todos os outros.

É também o que está há mais tempo em Portugal (cerca de um ano), já trabalhou num restaurante, mas agora está desempregado. Vive em Lisboa e aproveitou a Feira para tentar a sua sorte. Tal como os compatriotas, vem cheio de papéis, os currículos para deixar nas empresas que estão a recrutar e as provas de que tem a sua situação regularizada no país. A restauração é uma área que conhece bem, já tinha experiência de trabalho no seu país, mas percebemos que outros elementos do grupo não têm qualquer formação para o turismo e além de nem sequer falarem inglês, têm qualificações muito baixas.

A língua é uma barreira para aceder a alguns empregos

Na Sala Tejo, em circulação ou junto dos stands das empresas, repete-se o cenário de grupos de homens asiáticos. “Mais de 85% dos candidatos que aqui passaram são estrangeiros, muitos do Paquistão e Bangladesh. Para o atendimento ao cliente, é um obstáculo porque não falam português e frequentemente, o inglês é mau. Têm perfis mais para a cozinha, copa ou house keeping (serviço de limpeza)”, diz à Renascença Sara, uma das representantes do grupo espanhol N10Hotels, com duas unidades recentes em Lisboa. Há dez vagas para cozinheiros, empregados de mesa, para a receção e spa.

O Grupo Onyria precisa de duas a três dezenas de trabalhadores operacionais para o hotel de Cascais e o restaurante no Algarve. “Temos mesmo de recrutar até ao fim de abril”, diz Núria, uma das representantes do grupo hoteleiro na Bolsa de Empregabilidade, admitindo que estava “a correr bem” e já tinham recebido algumas candidaturas que “encaixam perfeitamente no perfil que estamos à procura”. Ou seja, “gente nova, com disponibilidade e vontade de aprender. Há muitos jovens à procura de estágios e outros, mais velhos, também não têm formação.”

Helena tem formação, tem experiência na hotelaria e restauração, mas com a pandemia e o confinamento, perdeu o emprego. Foi obrigada a mudar de área e de profissão. Sem contrato, trabalha a recibos verdes e vê na Bolsa de Empregabilidade mais uma oportunidade para voltar à atividade de que gosta e de preferência, com mais estabilidade. Ainda a fazer a volta pela Feira, mostrou-se confiante no contacto posterior de algumas das empresas em que apresentou a candidatura.