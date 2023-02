Solidariedade com o povo ucraniano saiu às ruas de Portugal

Palácio de Belém Assembleia da República iluminados de azul e amarelo num gesto de solidariedade

O Palácio de Belém está desde as 18h00 iluminado com as cores da bandeira da Ucrânia, para assinalar a passagem do primeiro ano da invasão russa.

De acordo com fonte da Presidência da República, além da residência oficial do Presidente da República, o Palácio da Cidadela de Cascais, que também é tutelado pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, teve a bandeira da Ucrânia hasteada durante todo o dia ao lado das bandeiras de Portugal e da União Europeia.

Além do Palácio de Belém, também a fachada principal da Assembleia da República está desde quinta-feira à noite iluminada com as cores da Ucrânia, num gesto de solidariedade para com as vítimas da guerra que se iniciou há precisamente um ano.