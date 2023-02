Daniel Sampaio defende “via verde” no SNS para vítimas de abuso sexual

Não teme que o facto de esses alegados abusadores continuarem no ativo abra a possibilidade de estarem a perpetuar o crime?

Sim, essa é uma das nossas preocupações. Vamos fazê-lo o mais depressa possível para que o MP possa atuar, mas temos de ter muito cuidado.

Mas mais importante de tudo é que a Igreja possa, através do Direito Canónico, atuar imediatamente sobre essas pessoas e, se a suspeita for credível, a Igreja tem o poder de suspender a atividade desse padre.

O coordenador da comissão, Pedro Strecht, falou em mais de 100 alegados abusadores. Desses, quantos é que estão no ativo?

É um grupo à volta de 100 abusadores no ativo, neste momento, o que é evidentemente inquietante. Mas é preciso dizer que o impacto tão grande que teve a nossa apresentação tem um efeito dissuasor porque alertou a opinião pública para esta questão.

O "feedback" que tenho tido de pessoas que assistiram à apresentação é de choque com a profundidade do impacto psicológico, com a dimensão do problema. E isto é um importante efeito dissuasor em alguém que tenha esse comportamento abusivo, que pode agora, de alguma forma, ser contido porque estamos todos muito atentos.

Esses 100 alegados abusadores dizem respeito a crimes que já prescreveram ou alguns estarão entre os 25 casos que foram enviados ao Ministério Público?

Os 25 casos foram enviados ao Ministério Público são casos que nós consideramos não prescritos.

Portanto, abusadores que estão também no ativo?

Sim.

Defende que esses suspeitos devam ser imediatamente afastados das suas funções e do contexto em que estão inseridos?

Sim, se as circunstâncias forem de uma suspeita credível. Não podemos lançar nomes de uma forma leviana. Temos de ver se, de facto, aquilo que a vítima nos diz ou aquilo que os arquivos demonstram é credível. Se existir, acho que a Igreja deve imediatamente suspender o padre e depois iniciar um processo a nível dos tribunais canónicos no sentido de verificar a culpabilidade desse padre. Mas a suspensão eu defendo que seja imediata.

A Igreja deve imediatamente fazer protocolos com os serviços de psiquiatria de todos os distritos no sentido de criar uma espécie de via verde para que uma vítima que esteja em sofrimento possa imediatamente ser vista

A Comissão propôs que a "Igreja assuma o tratamento das vítimas atuais". Considera que a reparação financeira será necessária?

Um aspeto muito interessante das 512 vítimas cujo testemunho está validado é que só uma falou, e muito vagamente, na hipótese de indemnização. Isso tem a ver com a forma como nós encaramos o problema uma vez que centrámos o nosso trabalho nas vítimas e na reparação psicológica. Provavelmente, podíamos ter ido por uma via mais legal, no sentido da indemnização, mas acho que isso foi muito a posição que nós tomamos e que julgo foi certa.

Evidentemente que é possível que nalguns casos faça todo o sentido, mas foi uma situação que não ocorreu. O que ocorreu foi exatamente o contrário. Foi, em primeiro lugar, a profunda devastação psicológica destas pessoas e a necessidade de a Igreja assumir o tratamento dessas pessoas. Muitas destas pessoas não tiveram resposta no SNS para as suas queixas e tiveram de recorrer ao privado.

A minha posição pessoal é que a Igreja deve imediatamente fazer protocolos com os serviços de psiquiatria de todos os distritos no sentido de criar uma espécie de via verde para que uma vítima que esteja em sofrimento possa imediatamente ser vista por um psiquiatra.

No caso dos abusadores, muito provavelmente é preciso fazer as duas coisas: um tratamento farmacológico e um tratamento psicoterapêutico. É preciso protocolar nos serviços distritais de psiquiatria a imediata assistência a estas pessoas e depois, no caso de não haver resposta do sistema público, a Igreja custear o tratamento em privado.