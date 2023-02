Portugal e Espanha, o mesmo supermercado. Em qual fica mais barato um cabaz de bens essenciais?

Preços quase iguais…

A cerca de 70 quilómetros de Castelo Branco, na vila espanhola fronteiriça de Valverde del Fresno, há um supermercado da mesma cadeia. E aí a previsão da albicastrense comprova-se.

A diferença de preços dos bens essenciais entre Portugal e Espanha é, na maioria dos casos, da ordem dos cêntimos. Mas alguns produtos fogem um pouco à regra.

O quilo das maçãs Golden, que em Castelo Branco custaram 1,99 euros, em Valverde fica 20 cêntimos mais barato; o quilo da mesma variedade tomate custa menos 70 cêntimos. O pacote de leite é quatro cêntimos mais caro, as laranjas sete cêntimos mais caras. E o preço do pão espanhol é praticamente o dobro do português.

De acordo com um comparativo recente da MAGG, um cabaz de bens, que em Portugal custe cerca de 35 euros, em Espanha é 3 a 4 euros mais caro.

Esta quase equivalência de preços, para José Martin, 55 anos, não é uma surpresa.

“Um produto pode ser mais barato que outro, mas no conjunto, nos produtos básicos, penso que não há uma grande diferença. Mesmo quando vamos comprar alguma coisa a outro tipo de lojas não se vê grande diferença de preços”, diz o espanhol, que costuma fazer compras e passar férias em Portugal.

Em dezembro do ano passado, o Governo espanhol – para fazer face ao aumento do custo de vida provocado pela inflação – decidiu eliminar a taxa de IVA a 4% sobre os bens essenciais. Essa medida, contudo, não parece estar a repercutir-se no bolso dos consumidores.

“São políticas que não se refletem na realidade. Baixar uns cêntimos… A maior parte dos estabelecimentos não repercutiu essa mudança nos preços para os clientes. São os mesmos preços ou, inclusive, aumentaram”, acusa.

A mesma opinião foi expressa na Renascença pelo economista João Duque.

"O que acontece é que, muitas vezes, verifica-se uma pequena descida, mas que depois, às vezes até tem efeitos perversos. Por exemplo, já se verificou que, em determinados mercados, houve descida de preços imediata com um aumento da procura porque os preços ficam mais baratos", disse, esta terça-feira, no seu espaço de comentário em antena.