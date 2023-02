Abusos na Igreja. Um relatório que "peca por tardio", um trabalho que "só agora começa"

VEJA TAMBÉM:

"São números muito impressionantes, até para mim." Foi assim que o psiquiatra Daniel Sampaio, com décadas de experiência a lidar com abusos de crianças e jovens, fez referência aos resultados do trabalho da Comissão Independente responsável por "dar voz ao silêncio" de vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica portuguesa, que apresentou esta segunda-feira o seu relatório final depois de quase um ano de investigações.

Ao longo do processo, foram validados 512 casos de abuso sexual de um total de 564 denúncias recebidas pela comissão. Tendo em conta os testemunhos destas pessoas, hoje adultas, a comissão ad-hoc em fim de caminho adianta uma estimativa "grosseira e que peca por defeito", nas palavras do sociólogo Vasco Ramos: entre as décadas de 1950 e o final dos anos 2010, pelo menos 4.815 crianças e jovens terão sido vítimas de abusos por padres, religiosos e leigos católicos em Portugal, num número que será sempre "apenas a ponta do icebergue".

"Não é possível quantificar o número de crimes praticados, mas sabemos que a maior parte das crianças foi abusada mais do que uma vez", indicou o coordenador da comissão, o pedopsiquiatra Pedro Stretch. A média de idades atual das vítimas é de 52 anos, mais baixa do que nos estudos de outras comissões em países da Europa. Em 20,2% da amostra, constam pessoas atualmente com menos de 40 anos de idade.

Em quase metade dos casos (48%), as vítimas só revelaram o que lhes aconteceu pela primeira vez quando contactaram com a comissão, através dos canais de denúncias criados para o efeito.



"São narrativas emocionalmente muito intensas mesmo para profissionais desta área", ressalta Stretch. Ou como referiu uma das vítimas nas suas entrevistas: o "dissecar do retalho doloroso" de infâncias destruídas.

Lista de alegados abusadores ainda no ativo chega no final do mês

Do total de casos apurados, e dado que a maioria dos crimes já prescreveu, a Comissão Independente encaminhou para o Ministério Público 25 casos. O grupo de trabalho encontra-se ainda a "elaborar uma lista definitiva", que deverá estar concluída e ser enviada à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) "até ao final do mês, para que a Igreja atue" em relação aos alegados abusadores ainda no ativo, indicou o juiz conselheiro Laborinho Lúcio.

Essa mesma lista será enviada também para o Ministério Público.

A comissão emitiu ainda uma série de recomendações, entre elas que a contagem para prescrição dos crimes de abuso comece a contar a partir dos 30 anos da vítima, em vez dos atuais 23 anos, sobretudo tendo em conta que, em média, as vítimas levam pelo menos 10 anos a denunciar o que lhes aconteceu. Países como a Alemanha já aprovaram alterações penais nesse sentido.

Atualmente, os crimes de abuso sexual de criança, envolvendo menores de 14 anos, prescrevem em 15 anos em Portugal, sendo considerados crime público. No caso de ato sexual com adolescente (entre os 14 e 16 anos), um crime semipúblico, o prazo de prescrição é de dez anos.



A comissão sugere ainda a criação de uma nova comissão de acompanhamento destes casos e ainda o "dever moral de denúncia".

"Houve inequivocamente abusos sexuais por membros da Igreja portuguesa e houve evidentemente ocultação desses abusos por parte da Igreja", viria a declarar o juiz conselheiro depois de apresentado o relatório, antes de adiantar:



"Não deixa de haver, na atual Igreja, esse desejo de regresso à ocultação. Mas há também uma disponibilidade que nos parece evidente de desejo dessa desocultação."