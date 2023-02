"Professores estão cansados de serem pacientes". Milhares de docentes protestam em Lisboa

Para Conceição Viana, professora de Filosofia, em Oeiras, os motivos para participar na manifestação nacional convocada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) são vários, “mas os que têm prioridade têm a ver com a contagem do tempo de serviço”, as condições laborais e os critérios de recrutamento.

“Fundamentalmente, em termos pessoais, a questão da contagem do tempo de serviço, mas estou solidária com as questões que dizem respeito a professores com outra idade e noutra fase do percurso”, diz à Lusa.

"Os professores estão cansados de serem pacientes. Ele [Presidente da República] não nos pode pedir para continuarmos a ser pacientes."

Já para Álvaro Oliveira, professor de Português e Francês, no Monte da Caparica, em Almada, “a paragem obrigatória do 5.º e 7.º escalão não faz sentido nenhum”.

“Os professores têm tempo de serviço, fazem tudo, progridem e depois ficam pendurados nestes escalões. Além disso, o tempo de serviço que esteve sem contar, continua sem contar e a questão dos salários é uma coisa ridícula, porque o senhor ministro [da Educação] diz que há progressão salarial, mas eu desde de 2008 que ganho exatamente o mesmo, estamos em 2023, portanto é uma mentira pegada”, aponta.

Também Dina de Jesus, professora de Português em Vale de Cambra, diz que vem “a todas as manifestações, porque a situação não se altera”.

“Nós temos de manter a nossa posição, porque é importante para nós, para os nossos alunos, para os pais, para o país inteiro”, diz à Lusa, mostrando um cartaz com as palavras “democracia”, que considera estar em causa, e “respeito”, porque é o que não sente que falta por parte dos dirigentes políticos.

“Estou no sexto escalão, mas devia estar no sétimo quase no oitavo. Andamos aqui a marcar passo e descontámos os anos que estivemos congelados, o Estado arrecadou os nossos impostos e roubou-nos o tempo de serviço”, acusa Dina de Jesus, exigindo “uma vida digna” para os professores do país.