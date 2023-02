É vermelha, sabe a frutos vermelhos e previne a diabetes. IPG cria bebida funcional

Para já ainda é só uma amostra, testada no Laboratório CPIRN: Centro Potencial e Inovação de Recursos Naturais do IPG – Instituto Politécnico da Guarda. Luís Silva, 45 anos, professor na área da química medicinal, está a desenvolver uma bebida para prevenir a diabetes. “É um projeto, cujo nome é “RedFruit4Health, e basicamente é a utilização de frutos vermelhos como promotores de saúde”, começa por destacar, sublinhando que “neste caso concreto envolve o desenvolvimento de uma bebida funcional, à base de cereja, mirtilo e os seus subprodutos, no sentido de zero desperdício e zero resíduos, na lógica da economia circular”.

Os frutos vermelhos têm na sua composição, um conjunto de compostos bioativos, compostos fenólicos, que têm propriedades antidiabéticas, e por outro lado, a bebida apresenta um baixo índice glicémico. “É uma bebida que previne a diabetes. O sabor nos primeiros ensaios, parece-nos uma bebida bastante agradável, com coloração vermelha, apresenta boas características sensoriais”, nota Luís Silva.

O investigador do IPG, na área dos compostos bioativos e plantas medicinais, como promotores de saúde, adianta a próxima etapa, para que a bebida possa ser concluída.

“Pretendemos desenvolver uma bebida funcional com propriedades antidiabéticas, está previsto um ensaio pré-clínico, para perceber os reais efeitos benéficos, utilizando um conjunto de voluntários, que irão ser sujeitos a uma dieta rica em frutos vermelhos, utilizando a bebida funcional, para avaliar os efeitos”, conclui.

A bebida funcional está praticamente desenvolvida: “Estamos à espera da próxima campanha. São 13 entidades envolvidas, algumas empresas do setor, como a Cerfundão e a Beira Berry, ou a 7.CBA Fruit. E o objetivo é desenvolver esta bebida conjuntamente com estas empresas”, destaca o investigador do IPG. A bebida de frutos vermelhos ainda não tem nome. “Aceitam-se sugestões”, sorri Luís Silva.