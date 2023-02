Antecipado calendário do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior

Alterada fórmula de cálculo da nota de candidatura

Relativamente às candidaturas ao ensino superior, o Governo pretende “fortalecer o processo de seriação dos candidatos através do aumento do número de provas de ingresso exigidos no concurso nacional de acesso para duas a três provas (atualmente eram exigidas entre a uma a três provas), a definir pelas instituições de ensino superior.”

Pretende-se ainda “reforçar a equidade e a comparabilidade dos percursos formativos dos candidatos”, o que vai ser feito através da alteração da fórmula de cálculo da nota de candidatura, que passa a ponderar:

Classificação final do ensino secundário com um peso não inferior a 40%; Classificação das provas de ingresso com um peso não inferior a 45%, com o peso de cada prova de ingresso a poder variar entre 15% e 30%; Classificação dos pré-requisitos de seriação, quando exigidos com um peso não superior a 15%; Peso das provas de ingresso não pode ser inferior ao peso da classificação final do secundário; Estabelecer que as alterações às provas de ingresso e à fórmula de cálculo abrangem os estudantes atualmente inscritos no 10.º ano de escolaridade.

De salientar que a exigência entre duas a três provas de ingresso são aplicáveis na candidatura no ano letivo 2025/2026, cujo concurso nacional decorre em julho/agosto de 2025.

O mesmo comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Ministério Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lembra ainda o que foi anunciado na última segunda-feira, no contexto da conclusão dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário:

“a) Reduzir o peso dos exames nacionais na classificação final do ensino secundário, sendo fixado em 25% esse peso e em 75% o peso das classificações internas das disciplinas sujeitas a exame de todo o percurso dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário.

b) Reduzir o número de exames nacionais a realizar para a conclusão dos cursos científico[1]humanísticos do ensino secundário, que passam a fixar-se em três exames, dos quais um é obrigatoriamente Português e os demais em disciplinas já sujeitas a exame nacional até 2020, a escolher pelos estudantes, e que podem não ser necessariamente do seu curso científico, no âmbito da flexibilidade de percursos escolares que agora é permitida aos alunos. Esta medida aplica-se aos alunos que iniciaram o 10.º ano em 2022/2023.

c) Introduzir proporcionalidade entre disciplinas do ensino secundário, estabelecendo uma ponderação relativa das disciplinas para a classificação final considerando o número de anos em que mesma ocorre, valorizando assim as disciplinas em função da duração (trienais, bienais e anuais), a aplicar aos estudantes que iniciem o 10.º ano em 2023/2024”.