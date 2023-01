Inflação para lá da guerra. Como as alterações climáticas podem fazer aumentar os preços dos alimentos

A zona do Mediterrâneo será das mais afetadas pelas alterações climáticas, principalmente por secas severas que vão alterar a paisagem e o tipo de alimentos que podem crescer nestes países. Por isso, Isabel Dinis, professora de Economia Alimentar, acredita que “é necessário começar a pensar em culturas e variedades que se adaptem a estas novas condições”.

Segundo António Stretch, “as variedades regionais portuguesas são mais resilientes do que as mais recentes às alterações climáticas”. As variedades portuguesas são as que são naturais do nosso território e que, por isso, se adaptam perfeitamente às suas condições, enquanto as variedades recentes foram adotadas com o tempo, normalmente tradizas do estrangeiro. No caso das maçãs, uma variedade tradicional é a Bravo Esmole e a recente, a Maçã Gala. O engenheiro defende que “uma das grandes armas que o agricultor tem [contra as alterações climáticas] é cultivar biodiversidade, quer nas variedades quer nas culturas”. Iniciativas de investigação e desenvolvimento no Alto Douro Vinhateiro já têm vindo a estudar tipos diferentes de castas antigas que possam ser mais resistentes a períodos prolongados de seca, a verões antecipados e a chuvas intensas.

Portugal registou mais de 960 variedades agrícolas e hortícolas em 2022, mas há produtos alimentares que o nosso território não é capaz de gerar, porque não há terrenos suficientes e porque as condições climatéricas não são ideais para a produção de certos alimentos.

Portugal produz fruta, hortícolas, azeite e vinho suficientes para consumo nacional, mas existem outros produtos em que é deficitário, como é o caso dos cereais, cuja produção ronda os 30% do consumo.

Este défice é particularmente acentuado nos cereais de inverno, como o trigo ou o centeio. Isabel Dinis acredita que é essencial garantir a “produção de mínimos dos produtos mais essenciais [ao] nosso abastecimento interno”.

Alguns países começaram a adotar estratégias que privilegiam o fornecimento da população antes das exportações. Entre setembro e dezembro, por exemplo, a Índia cortou as importações de certos tipos de arroz e taxou severamente outros, privando o resto do mundo de 40% do seu fornecimento de arroz.

Este tipo de medidas faz aumentar a insegurança alimentar, principalmente em situações de conflito armado ou de eventos climáticos extremos que podem causar constrangimentos na produção ou nas cadeias de distribuição. Por isso, a professora acredita que “é necessário repensar o modo como utilizamos os territórios para a produção de alimentos considerados primários, para evitar situações em que estamos demasiado dependentes de outros países e pomos em causa a nossa segurança alimentar”.

António Stretch faz um apelo semelhante:

“Quem tiver terra que a cultive, para garantir a sua soberania alimentar. Porque cada vez mais a disponibilidade alimentar vai ser reduzida e incerta. E o país esqueceu-se disso”.

O relatório para a segurança alimentar do IPES (Painel Internacional de Especialistas em Sistemas Alimentares) reforça que, além de garantir a soberania alimentar dos países e o peso das importações dos bens alimentares, é importante reduzir a dependência em fertilizantes químicos que são altamente dependentes de gás natural. Mas, segundo dados do INE, Portugal é o país da União Europeia que menos recorre a fertilizantes minerais, consumindo menos de metade da média europeia.