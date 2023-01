Insatisfeitos e precários. Professores portugueses entre os que mais demoram a atingir topo da carreira

Na Europa, apenas em 10 países se atinge o topo da carreira docente depois de Portugal. Somando o tempo do congelamento da carreira, os professores portugueses superam os húngaros (65 anos) como os que mais tarde recebem a remuneração máxima. Em contraste, são os dinamarqueses os mais novos a chegar ao topo da carreira docente, por volta dos 35 anos.

Além da progressão de carreira lenta, o relatório “Teachers in Europe” reporta que Portugal se encontra nas piores posições em vários indicadores do bem-estar na profissão, entre os países da União Europeia, principalmente na insatisfação salarial, no stress e na precariedade.

Em Portugal, quase 90% dos professores inquiridos reportaram níveis de stress elevados, principalmente devido ao grande volume de tarefas administrativas, à exaustividade das avaliações e á responsabilização pelas ações dos seus alunos. Esta percentagem coloca Portugal no primeiro lugar desta tabela, seguido da Húngria e do Reino Unido.

Mais de dois terços dos professores com menos de 35 anos tem um contrato a termo. Na faixa etária seguinte, dos 35 aos 49, esta percentagem desce para 41%. Ambas as percentagens estão entre as mais altas da União Europeia, juntamente com Espanha, Itália e Áustria.