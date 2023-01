"Somos o bode expiatório". Empresários criticam travão ao Alojamento Local em Gaia

AL, o “bode expiatório”

Sónia conclui, assim, que esta intenção da Câmara de Gaia é “a solução mais fácil, é um tapar de olhos para criar a sensação de que alguma coisa está a ser feita”.

No centro histórico de Gaia, nas ruas transversais à Avenida da República, perto da ponte Ponte Luiz I, há vários edifícios que reclamam uma reabilitação. “Acham que a solução é deixar isto ao abandono?”, questiona.

Sónia Afonso defende que “havia margem” para o AL ainda crescer um pouco mais, “sem que isso traga pressão exagerada”.

“Era uma das possibilidades que tínhamos de reabilitar estes edifícios devolutos que vemos nesta zona histórica da cidade. Podem ser reabilitados alguns para habitação, com certeza, mas muitos têm espaço para serem reabilitados para Alojamento Local”

Contudo, diz, “estamos a ser um bode expiatório”, com consequências “altamente gravosas para toda a comunidade”.

Para esta empresária, o AL “é um negócio de pessoa a pessoa, carregado de afetos, onde os turistas têm um contacto muito próximo com a realidade e com a identidade local”.

“Nós levamos os nossos lençóis à lavandaria que fica aqui no bairro, a senhora que vem fazer limpeza é daqui da cidade; quando os nossos hóspedes nos pedem informações, nós enviamo-los a tomar o pequeno almoço ao café que fica por baixo do prédio. Tudo isso gera uma economia importante à volta do Alojamento Local”, detalha.

Com esta suspensão, “tudo isso fica posto em causa”.