Urgências de obstetrícia vão funcionar de forma rotativa em Lisboa e Vale do Tejo até março

As urgências de ginecologia e obstetrícia e as unidades de neonatologia de Lisboa e Vale do Tejo vão funcionar até final de março com a mesma metodologia rotativa do que no Natal e Ano Novo. Confirma-se o que a Renascença tinha avançado.

A manutenção do plano adotado para o Natal e Ano Novo no primeiro trimestre deste ano na região de Lisboa e Vale do Tejo foi hoje avançada, em comunicado, pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), depois da avaliação feita numa reunião realizada na terça-feira com os vários hospitais.

Vão estar sempre abertos todos os serviços de urgência de obstetrícia da região de Lisboa e Vale do Tejo, entre segunda e quinta-feira. Já de sexta-feira a domingo, os serviços funcionam de forma alternada.

No primeiro e terceiro fim de semana de cada mês fecham as urgências dos hospitais de Santarém, Vila Franca de Xira, Amadora-Sintra e Setúbal. Já no segundo e quarto fim de semana encerram os hospitais de Abrantes, Caldas da Rainha, São Francisco Xavier, Loures e Montijo.

Segundo a direção executiva do SNS, liderada por Fernando Araújo, as quatro instituições de Lisboa - centros hospitalares de Lisboa Norte, de Lisboa Central e de Lisboa Ocidental e o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) - "vão cooperar e partilhar recursos", no sentido de garantir o funcionamento dos respetivos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e das unidades de neonatologia durante o primeiro trimestre.

O modelo de funcionamento adotado prevê, assim, que os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (Hospital de Santa Maria e Maternidade Alfredo da Costa) se mantenham "sempre a funcionar de forma normal e ininterrupta", adiantou a comissão executiva.

De acordo com a DE-SNS, durante os fins de semana, o serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (Hospital São Francisco Xavier) "alterna o acesso" com a urgência do Hospital Amadora-Sintra.