"Cheguei a ter 30 centímetros de água dentro da loja". Regresso à normalidade na Baixa do Porto

Quando é que isso vai acontecer? "Se tudo correr bem, amanhã. Se não correr bem, só depois de amanhã mesmo. Só estou à espera do meu patrão para vermos como é que isto se vai resolver".

O passo seguinte é a contabilização total dos prejuízos: "Hoje, o meu patrão vem cá. Vamos tentar fazer o inventário. Meti as coisas que estavam estragadas em sacos, agora falta contabilizar e muitos artigos foram com a enxurrada".

Uns metros à frente, Vítor Loureiro conseguiu abrir o café na manhã desta segunda-feira.

No sábado, entre as 11h00 e o meio-dia, este empresário conta que viu "água e lama a entrar de um lado e a sair do outro" do seu estabelecimento.

"Tinha tudo inundado, água barrenta. Mas foi tudo resolvido, eu tinha aí pessoal que me ajudou com a limpeza. Pelo menos, no meu estabelecimento, não tive grandes problemas", conta à Renascença.

As próximas horas deverão ser mais calmas.

Pelo menos, não se espera que chova como naquela manhã de sábado.

Seja como for, a Proteção Civil emitiu um aviso para risco de cheias e inundações, nas ribeiras do Porto e de Gaia, para pouco antes das cinco da tarde.

Tudo por causa do aumento significativo do caudal do rio Douro, depois da chuva dos últimos dias.