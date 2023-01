Fotogaleria. Estragos e rios de chuva no Porto

O autarca assegurou que a autarquia estava preparada para a intempérie e com as suas equipas no terreno.

"Estávamos preparados com todas as equipas no terreno. Temos muitas equipas de todas as áreas da Proteção Civil, dos Bombeiros, as equipas de limpeza, todas elas estão e estavam preparadas para a intempérie”, assegurou.

Filipe Araújo destacou, contudo, que a autarquia do Porto não estava preparada para o que sucedeu na Rua Mouzinho da Silveira, perto da estação de São Bento e da Ribeira, e onde decorrem obras da Metro do Porto.

“O que não estávamos preparados era para aquilo que aconteceu na Rua Mouzinho da Silveira, que de facto é um fenómeno que nunca a cidade o viu neste espaço”, declarou numa conferência de imprensa que decorreu esta tarde junto da estação de São Bento.

O vice-presidente reconheceu que as obras que estão a decorrer para alargar o Metro do Porto podem ter tido provocado algumas situações adversas.

“Estamos perante uma obra a decorrer da Metro [do Porto] e que terá certamente provocado algumas alterações, que estamos a estudar com outros peritos, mas isso é normal. Uma obra às vezes pode provocar esse tipo de alterações”, declarou.

Questionado pelos jornalistas sobre se houve algum rebentamento de condutas, Filipe Araújo respondeu: “não houve nenhum rebentamento de condutas”.

“Em termos de segurança, isso está absolutamente assegurado, aliás tivemos equipas a inspecionar o rio da Vila que não tem qualquer problema e está garantida toda a segurança das pessoas e bens".