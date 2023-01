Chuva intensa provoca inundações no Porto e em Gaia

A circulação do Metropolitano sofreu constrangimentos, mas a Linha Amarela vai retomar a operação.



Na zona de São Bento, a chuva forte e a força das águas arrastou muita terra e detritos. Farid, proprietário de uma loja, diz à Renascença que o seu espaço comercial "sofreu danos de valores muito altos".

"Tentámos fechar a porta, mas não conseguimos devido à força da água. Vamos ter trabalho para alguns dias. Os danos que sofremos foram muito grandes e para termos novos materiais vai ser um valor muito muito alto", declarou Farid, proprietário de uma loja junto à estação de metro de São Bento.

Bombeiros recebem 150 pedidos de ajuda no Porto

O concelho do Porto registou hoje em menos de duas horas 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse à Lusa fonte da Proteção Civil local. A fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto explicou que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas foram registados entre as 12h00 e as 13h50, tendo havendo maior concentração de pedidos de ajuda na “baixa da cidade”. Fonte da Polícia do Porto confirmou à Lusa que há várias vias enceradas ao trânsito devido à chuva intensa que se fez sentir desde o final desta manhã, mas sem especificar quais, devido ao “excesso de pedidos que estão a registar à hora de almoço”.