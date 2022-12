50 anos da Vigília da Capela do Rato: “Fomos rezando e resistindo até à polícia invadir”

Um ponto alto da oposição ao regime

António Araújo, historiador e autor de uma tese de doutoramento sobre o episódio da Capela do Rato, considera que este “foi talvez o momento culminante de uma contestação que, até então, era feita na base daquilo que se chamou a oposição do stencil e do policopiador, isto é, com papéis e abaixo-assinados”.

Para o especialista, esta foi uma ocasião protagonizada por um grupo minoritário, mas “com grande impacto”. “Uma ação muito bem conseguida não apenas pelo planeamento e pela colaboração com outras organizações, mas até paradoxalmente, por via da reação das autoridades, que invadiram um templo religioso, protegido nos termos do direito canónico.”

Mas não só, acrescenta António Araújo. “Mereceu reações oficiais e comunicados do ministério do interior e até uma intervenção do Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, nas Conversas em Família [programa da RTP]. Na Assembleia Nacional uma luta entre o deputado da ala liberal, Miller Guerra, e o ultra, Casal Ribeiro, com a demissão de Miller Guerra e o fim das esperanças da ala liberal acabaram por marcar esta jornada.”

Num tempo em que “a religião e a política estavam bastante cruzadas e mescladas”, António Araújo considera que o então Patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, que “manteve uma defesa intransigente dos seus padres”, assumiu “a posição mais equilibrada no contexto da época”, “enquanto pastor de um rebanho muito plural”. E explica: “Lembremos que António Ribeiro tinha sucedido há pouco ao Cardeal Cerejeira. A denúncia da hierarquia colocava em risco o episcopado, e por outro lado, uma parcela muito significativa do campo católico, talvez maioritária, estava com o regime, com vários matizes, como é evidente”.