​“Não há apoios adaptados à nossa realidade”. Marcelo ouve pastores afetados pelos fogos

Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta segunda-feira alguns dos territórios atingidos pelos incêndios do verão na região da Serra da Estrela. Em Folgosinho, o Presidente da República conversou com as corporações de bombeiros locais e teve ainda tempo para escutar os lamentos dos pastores que continuam a aguardar por apoios.



No final do verão passado a Associação dos Baldios de Folgosinho avaliou em cerca de três milhões de euros os prejuízos do incêndio. As marcas ainda estão visíveis e Adelino Gouveia, 62 anos, espera ansioso para ver o Presidente da República.

“Gostava de pedir mais ajudas, para Folgosinho voltar a ter castanheiros. Eu acho que se dessem uma ajuda era bom”, conta, admitindo “estar à espera há muito”.

“Disseram que era às 15h00 e já passa das 17h00 e nada”, lamenta o também produtor de castanheiros e construtor civil. “Ardeu tudo e não há castanhas em Folgosinho”, garante Adelino.

“Os apoios? Uma trapalhada”

No centro da povoação ainda arde o madeiro de Natal, onde dois pastores conseguem contar ao Presidente da República, como estão a ser difíceis os dias.

Ana Matos, 31 anos, pastora e bióloga, há três anos deixou Mafra para investir na pastorícia, hoje com 50 ovelhas.

“Houve apoio para alimentação das ovelhas, uma coisa muito pequena, depois houve apoio para potencial produtivo, mas que não se enquadra na nossa realidade, não dava para meter a perda de pastagens. Nós continuamos a precisar de apoios, perdemos todas as pastagens, soutos, colmeias, ficámos sem vedações, estou aqui presa”, denuncia a pastora, apontando o dedo ao excesso de burocracia.

“Muita burocracia, valores tabelados, e com faturas, as sementes não são elegíveis, uma trapalhada, nenhum dos meus vizinhos teve apoios, só coisas pequeninas. O principal é a falta de alimento, agora tenho de andar à chuva. São prejuízos incalculáveis. A ajuda que recebi foi na altura dos incêndios com comida”, explica Ana Matos, recordando o trauma dos incêndios.