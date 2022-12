Heróis Sem Capa levam livros para dentro das escolas no pós-pandemia

Mal acaba a tarefa, Theo revela que a mensagem principal do livro foi completamente compreendida. “Ela [Maxy] via que, mesmo não sendo perfeito, podia ser bom. Só”.

Antes já havia dito que tinha gostado muito do livro, porque foi “baseado numa pessoa real, que precisava de uma bengala e que ajudava os outros. Ela deu-nos uma lição”.

Mafalda Mota não esconde que ficou surpreendida com o facto de mais de uma criança ter “percebido tudo à primeira”.

“Isso às vezes não acontece. Depende da idade, do sítio, dos professores, dos pais. Depende se a criança é recetiva, se vê muito televisão ou não, se lê ou não lê. As variáveis são infinitas.”

Mesmo assim, revela, não esperava ter diálogos tão profundos com meninos do 3.º ano. “Surpreendeu-me estar a ter conversas que podia ter com pessoas da minha idade. De estar a falar sobre questões importantes como as emoções, de dar carinho a nós mesmos, que não sei se teria com todas as pessoas da minha idade.”

Raquel Geraldes, professora de uma das turmas do 3.º ano do Colégio do Oriente, não fica surpreendida com muitas das respostas quase filosóficas que se ouviram, e diz que resultam do estímulo que é dado aos alunos “tanto na expressão oral, como na expressão escrita”.