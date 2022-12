“Cresceu-lhe a barba!”. O reencontro de uma mãe ucraniana com o filho em Portugal

As lágrimas escorrem pela face da mãe, o filho parece atordoado - apesar de não esconder as emoções ao abraçá-la de forma apertada. “Já não o via há oito meses”, descreve Tatyana Volodymyrivna Shafranova, poucos minutos depois de aterrar em Lisboa, onde foi recebida pelo filho adolescente, Yevhen Shafranov.

Tatyana colocou Yevhen "no primeiro comboio que conseguiu quando a guerra começou”, e só agora conseguiu vir ter com ele a Portugal.

Durante este tempo tentou por várias vezes sair de Odessa, a terceira maior cidade da Ucrânia, sem sucesso. A oportunidade surgiu quando uns amigos lhe enviaram um formulário.

Agora vão seguir para casa dos avós de Yevhen, que vivem cá há mais de duas décadas.

“Ele cresceu imenso. Cresceu-lhe a barba”, ri-se emocionada enquanto aponta para o filho Yevhen, que recebe a frase envergonhado.

A ucraniana chegou a Lisboa esta quinta-feira no voo humanitário que trouxe 140 ucranianos da Moldávia para Portugal. Agora, adquirem o estatuto de refugiados. A mãe admite que não esperava reunir-se com a família nesta altura. A prioridade, agora, é ”mimar” o filho.

“É uma surpresa. Estou muito feliz”, diz Tatyana à Renascença.

Mães e filhos chegam à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, de mãos dadas. Trazem o que podem em malas que, quando rolam no chão, interrompem o barulho dos aviões a descolar. Muitos trazem os animais. Cães e gatos vêm nas caixas para onde tiveram de entrar para poderem embarcar no Boeing 737 da Sky Up Airlines - uma lowcost ucraniana. O voo resulta de uma parceria entre a Associação Ukranian Refugees UAPT e a Leroy Merlin.