​Governo vai apoiar respostas “inovadoras” no envelhecimento

O projeto foi desenvolvido em colaboração com o Centro Hospitalar de Lisboa Central e com os Serviços Sociais, que encaminham “pessoas idosas em situação de solidão e isolamento, e que muitas vezes estão a ocupar uma cama no hospital por não terem quem os acompanhe na alta”.

Na associação trabalham nove profissionais das áreas de gerontologia, serviço social, psicologia e comunicação, e 50 voluntários, que “asseguram visitas domiciliárias, contactos telefónicos de acompanhamento, outros vão passear com as pessoas, o que é importante para não perderem a mobilidade nem o contacto com o exterior, e vão com eles às consultas e exames médicos”.

Esta quarta-feira duas idosas utentes da associação receberam a visita da ministra: Amélia Pinheirinho, que vive na baixa, e Nadine Pinto, residente na Mouraria.