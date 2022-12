Chuva intensa provoca várias inundações na Grande Lisboa

A chuva intensa que tem caído nas últimas horas está a provocar inundações em vários pontos da Área Metropolitana de Lisboa.

Fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa confirma à Renascença que, desde as 22h00, registou-se um aumento significativo de pedidos de auxílio devido a ocorrências relacionadas com a queda de chuva intensa e que os Bombeiros Sapadores já não estão a conseguir dar resposta a todas as solicitações.