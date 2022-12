Palhaços d'Opital levam pândega e carinho aos doentes. "Empatia pelos mais velhos diminuiu bastante"

Ao som de “Apita o comboio, lá vai apitar”, entram nos corredores do Hospital de S. Teotónio, em Viseu, com o ukulele, afinado, dois atores, os “doutores palhaços” Risotto e Donizete, decididos a despertar sorrisos no meio da dor.



Desde 2015 que o hospital beirão faz parte das sete unidades no país com quem têm protocolo. Numa das salas de espera, está José Luís, 60 anos. “Eles vêm cá muita vez, correm o hospital todo, devem animar o pessoal, já basta as tristezas de quem está a aqui a sofrer, venho cá de 15 em 15 dias, para quimioterapia, um cancro no pulmão”, conta.

O comboio continua a apitar e até no elevador os Palhaços d'Opital não perdem uma ocasião para fazer sorrir. “Vai para o quarto? Vai dormir?”, sorri para um utente que sobe até ao 5º andar.

A visita dos Palhaços d'Opital começa na unidade de cirurgia. Trabalhador do campo, António Mateus, de 92 anos, aplaude a sua chegada. “Fico satisfeito, gosto da pândega. Tinha um cancro na bexiga. E não sou daqueles que morrem, sou sempre divertido”, admite.

No mesmo quarto está o jornalista Diogo Paredes, de 23 anos. Nota que o serviço dos Palhaços d’Opital é urgente, principalmente para os mais velhos. “É normal que os hospitais estejam sobrelotados, poucos enfermeiros e falta um pouco isso, conversar com o utente, saber se está bem, acho interessante, especialmente para as pessoas mais velhas”, assume Diogo, a recuperar de uma cirurgia.