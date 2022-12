Lei do voluntariado tem mais de 20 anos e "precisa de ser revista"

A lei que regula o trabalho voluntário foi criada há mais de 20 anos. Em entrevista à Renascença, Eugénio Fonseca afirma que em duas décadas muita coisa mudou no país e que apesar de, no geral, a lei ser cumprida, “tem urgentemente de ser revista”. A começar pela idade mínima para fazer voluntariado.

“Em primeiro lugar é preciso repensar a idade em que se dá o estatuto do voluntário aos cidadãos. Os 18 anos não pode ser”, deve baixar “para os 16, e se for 15 também não está mal. Mas, se quisermos balizar por outro tipo de responsabilidades já legalizadas, pelo menos os 16 anos”, defende o presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado.

Eugénio Fonseca lembra que o voluntariado “em qualquer sociedade é a força motriz do humanismo”, e em Portugal, para além das áreas mais tradicionais da saúde e do setor social, também tem crescido “na área ambiental, da natureza e do património, e na defesa e proteção dos animais”.

“O voluntariado é muito importante, porque acrescenta a um modelo político que é o nosso, democrático, uma forma de participação objetiva dos cidadãos na vida comum. Muitas vezes, se não fosse esta forma de participação, a democracia ainda ficava mais reduzida só à sua dimensão representativa, o que a tornaria muito pobre, porque tem vindo a enfraquecer ao longo dos tempos, com a fraca participação e aumento da abstenção”, afirma.

Para o presidente da CPV, o crescimento do voluntariado, com “novos conceitos e metodologias de ação” e as novas áreas de intervenção, justificam uma revisão da lei que torne mais claras algumas questões. “O conceito de voluntário tem de ser mais objetivo, para que não haja confusões em termos conceptuais e ao nível da formação. Porque hoje, por exemplo, currículos dos estudantes já conta bastante aquilo que é o cadastro do aluno para o acesso à universidade ou a qualquer posto de trabalho. Tem de haver critérios e também devem ser incluídos na própria lei”.