Aprovações, chumbos, vetos e muita discussão. Portugal debate a eutanásia há mais de duas décadas

Duas aprovações parlamentares, dois vetos presidenciais

As eleições legislativas de 2019 trouxeram uma composição parlamentar mais favorável ao diploma da morte medicamente assistida. CDS e Chega ainda tentam defender a ideia de um referendo, mas os partidos à esquerda acabam por se impor e anular essa possibilidade.

Inicia-se, então, novo processo legislativo que dá o seu primeiro grande passo em fevereiro de 2020, com a aprovação na generalidade de cinco diplomas, apresentados por PS, BE, PAN e PEV, como anteriormente, e da estreante IL, respetivamente. Quase um ano depois, a 29 de janeiro de 2021, o projeto de lei da morte medicamente assistida recebe 136 votos favoráveis, 78 contra e quatro abstenções, em votação final global.

Marcelo Rebelo de Sousa recebe e analisa o documento, ficando com dúvidas e pedindo, assim, um parecer ao Tribunal Constitucional. O veredito é conhecido a 15 de março: Um chumbo constitucional, numa votação de sete contra cinco. Em consequência, o Presidente da República veta a lei.

Os partidos desdramatizam o chumbo do Tribunal Constitucional e prometem corrigir as questões levantadas, na altura. Nesse mesmo ano, a 5 de novembro, com uma crise política que colocaria o fim da legislatura à vista, a Assembleia da República voltou a aprovar o diploma da Eutanásia e desta vez com 138 votos a favor, 84 contra e cinco abstenções.

Nesse mesmo mês, Marcelo Rebelo de Sousa volta a decidir sobre o diploma. Desta vez, não pede parecer ao TC, mas veta a lei por uma segunda vez. O Presidente da República solicitava que fosse clarificado "o que parecem ser contradições no diploma quanto a uma das causas do recurso à morte medicamente assistida".

Com as eleições antecipadas de 2022, o debate da morte medicamente assistida teria de prosseguir para uma terceira legislatura consecutiva.