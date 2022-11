Centenas marcham em Lisboa em protesto pelo fim da violência contra as mulheres

A deputada exemplificou com as secções especializadas contra a violência doméstica que “funcionam com metade dos funcionários que deviam ter e que ainda não foram alargadas a todo o território”, porque “o Governo não tem investido nelas”. E lembrou duas alterações ao orçamento do Estado nesta matéria que o Bloco apresentou e que foram chumbadas.

Outra deputada também presente na marcha, Inês Sousa Real, do PAN, além de lembrar as “cifras negras” e o “longo caminho a percorrer”, falou também da necessidade da formação de magistrados, da promoção de uma sociedade mais justa do ponto de vista da igualdade laboral, e do que chamou de legitimidade da comunidade internacional para com crimes relacionados com as mulheres, dando a ideia de que estas podem “ficar para trás”.

“Precisamos de mais marchas como esta e de medidas efetivas. E precisamos de uma sociedade que respeite e empodere as mulheres e que as trate de forma igual”, disse.