Twitter engaiolado, Mastodon(te) na sala

Plataformas… para servidores

O número de servidores do Mastodon não é um detalhe técnico. É que ao contrário do Twitter, uma empresa privada e de um homem só, a rede social, que tem por ícone um mamífero extinto, o mastodonte, foi criada tendo por base os princípios do “código livre”, “transparência” e “descentralização”.

Sem ter na retaguarda um bilionário capaz de financiar o alojamento de uma plataforma global, o Mastodon depende da boa-fé e identificação com os ideais do projeto para ter servidores. Há utilizadores individuais que disponibilizam os servidores pessoais, e pequenas comunidades, associações e empresas que suportam o custo de outros.

Por um daqueles acasos da internet, muitos destes servidores estão em solo nacional. Hugo Gameiro, além de proprietário do serviço de alojamento Nuvens.pt, é dono também do alojamento masto.host, uma das maiores – se não a maior – plataformas de servidores Mastodon do mundo.

De acordo com uma publicação no blogue do masto.host, datada de maio deste ano, o serviço acolhia então 800 servidores – perto de 14% do número total de servidores ao nível mundial, tendo em conta os últimos números da rede social. (Desde a aquisição do Twitter, o Mastodon ganhou 1,124 novos servidores.)

Uma rede diferente

O Mastodon tem criador – o jovem alemão Eugen Rochko -, mas não tem dono; não tem publicidade, é gratuito (e sem histórias de oito dólares mensais por autenticação) e permite publicações até 500 caracteres – pouco mais do dobro do Twitter.

Qualquer pessoa pode copiar, adaptar o código original do Mastodon e criar o seu próprio servidor. Qualquer utilizador – porventura insatisfeito com o serviço – pode pegar nos seus dados e seguidores, apagá-los e migrá-los para outro serviço que seja compatível.

“O Mastodon cria uma dinâmica de funcionamento completamente diferente. A qualquer momento posso ajustar uma parte do software àquilo que são as minhas necessidades. Um utilizador final que queira saber onde estão os seus dados, como são processados, pode até perder algum tempo, mas consegue saber”, explica Hugo.

Segundo o português, existe no mercado uma necessidade para aquilo que o Mastodon oferece: “Poder para o utilizador final.”

Por exemplo, no Twitter, é o algoritmo que decide quais e quantos dos mil seguidores de um dado utilizador veem cada publicação. “O utilizador final não pode fazer nada para que a publicação apareça.” No Mastodon, o fluxo de publicações é cronológico. “A única variável é a hora.”

O algoritmo do Twitter “opera com fatores contrários ao que seria expectável”, amplifica discussões.

“É como aquela coisa das crianças da escola: batem um contra o outro e até se vão embora, mas depois os amigos começam a dizer luta, luta, luta. E eles até já nem iam fazer nada, até nem iam lutar. Mas depois como está toda a gente a incentivá-los, acabam por se envolver. Ou seja, há aqui uma coisa maquiavélica a nível do algoritmo, porque o algoritmo não pensa, ele só vê: quando isto acontece, há muita atenção e as pessoas voltam. É isso que interessa ao algoritmo. Não interessa que a pessoa se sinta bem, nem que nada disso”, diz.