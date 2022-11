Portugal sobe no Índice de Alterações Climáticas, apesar de três “pecados” ambientais

China e EUA, os grandes poluidores

Num índice em que os três primeiros lugares não foram atribuídos, “uma vez que nenhum país está completamente alinhado com o objetivo de manter o aquecimento global dentro do limite de 1,5°C”, os maiores poluidores, China (51.º) e Estados Unidos (52.º), continuam entre os piores classificados.

“Devido a novos investimentos em centrais elétricas a carvão, a China registou a maior descida de todas no ranking, apesar da forte adoção de energias renováveis. Já os Estados Unidos conseguiram subir alguns lugares devido às novas políticas de ação climática anunciadas por Joe Biden, aliadas a medidas de implementação concretas. No entanto, as suas emissões per capita, bem como a quota de energia renovável per capita, mantêm-se mal classificadas”, refere a ZERO.

Na edição deste ano do Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, a China cai 13 posições, para 51.º, e os Estados Unidos sobem três e estão no 52.º lugar.



Rússia e Brasil ficam mal na “fotografia” das políticas climáticas

A Rússia, de Vladimir Putin, tem uma pontuação zero na categoria "políticas climáticas" do CCPI e o Brasil, onde foi registado um novo recorde de desflorestação na Amazónia, “sofreu um retrocesso nas ambições climáticas com o Presidente Jair Bolsonaro”.