​Míscaros a 50 euros o quilo. Nem os cogumelos escapam à inflação

Quarenta, 49 e 50 euros o quilo do míscaro, quando há. Silvina Abreu, 69 anos, perdeu o título de “Rainha do Míscaro”. “Ai! Os míscaros, vendi no ano passado, mas este ano não há, por causa dos fogos, da seca… Eu era a Rainha do Míscaro, vendia sempre 10 a 11 quilos por dia. E hoje estava a 50 euros o quilo do míscaro”, revela.

Silvina Abreu conta à Renascença que “há muita gente à procura, vêm de Lisboa e levam zero, só se rebentarem em janeiro ou dezembro. No ano passado era a 15, 20, até 10 euros o quilo, porque havia muito”, recorda a vendedora.