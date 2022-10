"É preciso discutir o regime sucessório" e "não podemos gastar mais dinheiro a suprimir incêndios"

Os especialistas culpam as alterações climáticas pela maior intensidade dos incêndios ou das cheias. O plano de que estamos aqui a falar devia ser alargado a outros campos da ciência que nos preparassem para outros fenómenos que não apenas os dos fogos associados à floresta?

Eu sou um silvicultor. A minha escala temporal é dos 40 anos para cima. Há 200 anos que a mata de Leiria ardeu toda na chamada “Grande Queimada”, arderam oito mil hectares. Passados quase 200 anos, voltou a arder. O que vamos ter com as alterações climáticas são fenómenos extremos. Vamos ter mais dias difíceis de verão para combater incêndios e épocas de incêndios mais longas.

Mas se formos ver os dados dos últimos cinco anos, nós conseguimos passar de 150, 200, 300 incêndios por dia, para 100 incêndios. Portanto, nos dias mais difíceis tivemos menos incêndios. Eu acho que a sociedade está a conseguir acompanhar. Como é que se convive melhor com as alterações climáticas? Ajustando e modificando os comportamentos, porque a maioria dos fogos são de natureza humana.

Também é fundamental que o país todo abrace e tome a decisão de gerir a vegetação com escala, com solos. Ainda ontem, dava na televisão um programa sobre a importância de ter matéria orgânica nos solos, porque isso é que dá produtividade. Temos de ser capazes de melhorar os nossos solos.

Nós temos que ser capazes de gerir o território se quisermos viver bem com as alterações climáticas, se não quisermos ter fogos extremos e, portanto, o grande esforço que a gente tem que fazer nos próximos anos é resistir à armadilha do combate. Nós não podemos gastar mais dinheiro em suprimir os incêndios.

Temos que continuar a gerir a vegetação com escala para quando o incêndio acontecer, ele seja pequeno, redondo e não cause danos com severidade. Só conseguimos isso se houver árvores, mas sem mato nem pasto por baixo delas.

Por exemplo, Monsanto, em Lisboa. Esta floresta de Lisboa existe há 75, 80 anos. Se não se gerir a vegetação por debaixo das árvores, Lisboa habilita-se a perder a Serra de Monsanto numa tarde. Eu acho que a forma de conviver com as alterações climáticas é estarmos mais capazes de ter comportamentos adequados naqueles dias difíceis e de sermos capazes de gerir a vegetação de uma forma recorrente, frequente, com as melhores técnicas.

Portugal não pode figurar como o único país do Hemisfério Norte a perder área florestal e todas as entidades dizem que é por falhas de governação. Não é governo, é governação. As entidades não estão a tomar as decisões no longo prazo de forma madura e suportada em conhecimento como deviam.