Caro e ainda pouco "verde". Quanto vale o hidrogénio verde em Portugal?

O que é o hidrogénio verde?

O hidrogénio é produzido separando as moléculas da água (em hidrogénio e oxigénio), um processo que necessita de grandes quantidades de energia. Por isso, nem todo o hidrogénio é verde, cerca de 95% é produzido por combustíveis fósseis, que libertam anualmente entre 70 a 100 milhões de toneladas de CO2.

O hidrogénio é classificado consoante o seu processo de produção e as emissões de GEE que esse mesmo processo gera. Assim, o hidrogénio verde – também referido como hidrogénio limpo ou hidrogénio renovável – é aquele que é produzido pela eletrólise da água, recorrendo a eletricidade de fontes renováveis - eólica, solar - e, por isso, sem emissão de GEE. Esse hidrogénio pode depois ser usado para produzir células de combustível, que podem ser armazenadas.

Quais os benefícios?

O hidrogénio é visto como uma alternativa "eficiente" e com um grande potencial energético, podendo contribuir para a "descarbonização" da economia, uma vez que, como referido, a sua utilização para fins energéticos não gera emissões de gases com efeito de estufa - uma vez que o único subproduto do processo é água.

Além disso, pode ser utilizado para produzir outros gases e combustíveis líquidos e as infraestruturas existentes (de transporte de gás e armazenamento de gás) podem ser reutilizadas para hidrogénio, como é o caso deste "Corredor de Energia Verde", que dará resposta ao transporte de gás e, no futuro, hidrogénio verde.

Qual o impacto do hidrogénio na produção de energia?

Atualmente, o hidrogénio desempenha um papel reduzido no abastecimento energético global e existem vários desafios à sua utilização, nomeadamente os custos, escala de produção, necessidade de infraestruturas e questões de segurança - já que este é o elemento químico mais abundante na natureza, mas também é um dos mais reativos.

Quais as metas portuguesas e europeias sobre o hidrogénio verde?



Alguns estudos citados pela Comissão Europeia mostram que as energias renováveis podem vir a representar até 100% do cabaz energético da UE em 2050 e que o hidrogénio pode chegar a representar até 20% no total, entre 20 e 50% da energia utilizada para os transportes e entre 5 e 20% da energia utilizada na indústria.

Portugal e a ambição de exportar hidrogénio verde

Já em Portugal, o Plano Nacional do Hidrogénio , aprovado em Conselho de Ministros em 2020, prevê que até 2030 o hidrogénio represente 2% a 5% do consumo de energia na indústria, 1 a 5% no consumo de transportes rodoviários, 3 a 5% no transporte marítimo doméstico e 1,5% a 2% no consumo final de energia. Para isso, está prevista a criação de 50 a 100 postos de abastecimento de hidrogénio no país.

O Plano Nacional do Hidrogénio estabelece uma estratégia nacional que tem como objetivo "a introdução gradual do hidrogénio verde enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais abrangente de transição para uma economia descarbonizada".

E este desbloqueio do "Corredor de Energia Verde" vem reafirmar as ambições portuguesas de exportar hidrogénio verde, uma aposta do governo português para o tal processo de descarbonização da economia.



Ainda em 2021, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), Portugal organizou uma conferência sobre hidrogénio. A propósito da conferência, João Pedro Matos Fernandes, na altura ministro do Ambiente e Ação Climática, defendia que o hidrogénio verde era a melhor aposta para o país e que poderia transformar o papel de Portugal, que passaria de importador de energia a um exportador - algo que, segundo defendia, deveria acontecer dentro de seis ou dez anos e que seria um caminho "a trilhar".

Portugal já tinha lançado a primeira "call" do hidrogénio para saber quem eram os interessados em concorrer ao "Important Project of Common European Interest" (IPCEI), onde Portugal se juntou à Holanda e à qual se candidataram vários projetos.

Agora, o calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde serão debatidos num novo encontro, a realizar-se a 9 de dezembro, em Alicante (Espanha).

Uma energia pouco consensual

A aposta política no hidrogénio verde tem sido fortemente criticada por diversos especialistas. Em resposta à Estratégia Nacional para o Hidrogénio apresentada pelo Governo em 2020, um grupo de 30 personalidades da área da energia assinou o documento "Os Erros da Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN2) – Manifesto para a recuperação do crescimento e estabilização económica pós Covid-19".



No manifesto, engenheiros, economistas e professores, entre eles o antigo ministro da Indústria e Energia (governo de Cavaco Silva) Mira Amaral, defenderam que a EN-H2 não é mais do que embarcar numa aventura, “financiando projectos sem rentabilidade, usando tecnologias que, por não estarem ainda dominadas, só vão fazer subir custos de produção e preços no consumidor, ou onerar o contribuinte, via subsídios do Estado, e assim reduzir o crescimento.”