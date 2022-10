Dois em cada três portugueses admitem reciclar equipamentos elétricos

Mais de metade dos portugueses diz reciclar equipamentos elétricos em fim de vida, conclui a associação internacional de gestão de resíduos elétricos WEEE Forum, no Dia Internacional dos Resíduos Elétricos, que se assinala esta sexta-feira.

Em Portugal, o trabalho de investigação ficou a cargo da associação Electrão. Em declarações à Renascença, o diretor geral adjunto, Ricardo Furtado, refere que "a reciclagem, claramente, já faz parte do dia a dia dos portugueses".

O estudo revela que 63% dos 1.041 inquiridos "já contribui ativamente" para a colocação destes equipamentos elétricos nos devidos pontos de reciclagem. No entanto, o responsável lamenta que 10% dos respondentes se desfaça dos aparelhos nos recipientes destinados para lixo indiferenciado.

Por outro lado, "ainda há um número significativo de portugueses" que têm equipamentos elétricos em desuso nas suas casas, "especialmente na perspetiva de os vender ou de os vir a utilizar no futuro", aponta Ricardo Furtado.

"O que acaba por não acontecer, porque estes são equipamentos que rapidamente ficam obsoletos, mesmo que não estejam estragados."

De acordo com os dados do estudo, 52% dos portugueses admite acumular aparelhos elétricos com a intenção de os vir a usar, em caso de necessidade. Já 17% deseja vendê-los em segunda mão, enquanto que 11% não se consegue desfazer dos seus dispositivos por "apego sentimental".