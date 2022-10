Ensino Superior. Quase um mês depois do início das aulas, ainda há estudantes que procuram um quarto para alugar

O ano letivo já começou há quase um mês, e ainda existem estudantes, que após várias pesquisas, apenas encontraram casa há poucos dias.

É o caso do Diogo, nome fictício, que conseguiu encontrar onde ficar há três dias apenas. Com o tempo a escassear, este aluno de um curso superior em Lisboa aceitou a casa, sabendo que o valor que paga é muito para um quarto.

"O quarto seria 450 euros se eu quisesse recibo ou 400 euros sem recebido. Isto só o quarto. Despesas adicionais seriam, provavelmente, mais outros 50 euros, dependendo dos gastos. Somos quatro a viver no apartamento, o que partilhámos é uma cozinha e dois quartos de banho. E, como o tempo estava a apertar, tive logo que aceitar, sem recibo obviamente, porque são 50 euros a mais, mas sempre com aquele stress e aquele medo que estou a pagar demasiado por, essencialmente, um quarto, só", conta, à Renascença.

Já não bastava ser caro, ainda por cima neste mercado, com a balança a tender para uma maior procura do que a oferta, há ainda quem não queira cumprir a legislação. Para verificarmos esta realidade, contactamos vários senhorios, sem nos identificarmos como jornalistas, cumprindo apenas o papel de interessados. Sem os identificarmos, os senhorios contactados falam de casas partilhadas, na maioria, com espaços reaproveitados e a preços acima da média esperada.