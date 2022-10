IRS, habitação e pensões. As medidas do OE 2023 com mais impacto no seu bolso

IRS Jovem. Maior isenção, mais dinheiro em bolso

Quando, em 2023, chegar o momento de submeter o IRS, os jovens em início de carreira vão ter razões para sorrir. O Orçamento de Estado prevê uma isenção de 50% no IRS para todos rendimentos no primeiro ano, 40% no segundo, 30% no terceiro e 20% no quarto e quinto ano.

A mudança é significativa, tendo em conta que, neste momento, a isenção prevista no primeiro e segundo ano é de 30%, 20% no terceiro e quarto, e 10% no quinto.

Tem crédito habitação? Governo dá apoio por via do IRS

Quem tiver um crédito a habitação, poderá usufruir de uma redução de uma retenção na fonte de IRS. O montante a receber no momento do acerto anual impactado, mas a liquidez mensal irá aumentar, aponta o Governo.

Para aceder a este benefício, os trabalhadores têm de receber menos de 2.700 euros mensais. Devem comunicar à entidade patronal “a opção de redução da retenção na fonte prevista, através de declaração acompanhada dos elementos indispensáveis à verificação das condições referidas, bem como qualquer outra informação fiscalmente relevante ocorrida posteriormente”.

Eletricidade. (Apenas) menos nove euros por ano

Os consumidores vão poupar nove euros por ano, na fatura da eletricidade, com a redução do IVA de 13% para 6%, para famílias com potências contratadas até 6,90 quilovolt-ampere (kVA), segundo a proposta do Orçamento de Estado para 2023.

Esta medida vai permitir uma poupança anual de nove euros e uma poupança anual agregada de 46,5 euros.