Ana Cláudia Arantes. "Um país que não oferece acesso a cuidados paliativos, não tem maturidade para discutir eutanásia"

Há cerca de 20 anos, Ana Cláudia Arantes ajudou a fundar a Casa do Cuidar, no Brasil. Há menos de um ano, o projeto também chegou a Portugal. Recentemente, a médica participou nos primeiros Encontros da Casa do Cuidar. Em entrevista à Renascença explicou as vantagens dos cuidados paliativos e das pequenas vitórias conseguidas. Por vezes, em resultado de maus exemplos.



No seu livro “A morte é um dia que vale a pena viver” apresenta-se como alguém que cuida de pessoas que morrem e fala do incómodo que causa quando o diz. Isso ainda acontece?

Ainda causa incómodo. A palavra morte, seja dita em que língua for, leva as pessoas para um espaço de muito temor e relacionar-se com alguém que trabalha com isso, que tem esse contexto, essa reflexão quotidianamente, ainda é um pouco difícil para as pessoas.

Porque é que as pessoas não querem falar da morte? Essa é única certeza que têm na vida desde o nascimento.

Quando temos esse pensamento de que a morte é algo que vai acontecer com todos e que essa é a única certeza que temos, as pessoas se relacionam com esta frase de um modo um pouco filosófico demais. É que quando elas tentam falar sobre a morte, vão ter de se relacionar com a forma que enfrentam o fim e isso é muito difícil. Nós queremos ter uma profissão estável, uma remuneração estável, uma relação afetiva estável, o sucesso dos nossos filhos de uma maneira estável. Queremos um mundo da estabilidade, da segurança e da imobilidade. Mas a vida não é imóvel, a vida é dinâmica e as pessoas não lidam bem com isso.

Faculdade ensina a lutar contra a morte, mas devia ensinar a lutar pela vida

Uma dificuldade que, refere, é também da própria classe médica. Porque na Faculdade, os alunos – futuros médicos – não são preparados para líder com a morte, apenas com a doença. A Ana Cláudia, além de médica também é docente, professora universitária. Como é que ensina os seus alunos a lidar com o fim de vida dos pacientes e, portanto, a morte propriamente dita e envolvendo também os familiares?

Quando entramos na Faculdade de Medicina, ao longo de todo o trajeto de formação – e isso não é só no Brasil – somos ensinados a lutar contra a morte, sendo que a melhor forma de aprender seria lutarmos a favor da vida. Proporcionar a vida ao paciente é diferente de evitar a morte dele.

Que é inevitável.

E a morte se tornou uma inimiga, mas na verdade o nosso inimigo principal é o sofrimento. Tratamos as doenças para que as pessoas possam ser felizes. E o propósito da Medicina acabou indo para um lugar de ilusão, que é evitar a morte. Nós tentamos adiar a morte, mas é um preço muito alto, sacrificando a qualidade do nosso tempo.

E quando eu vou ensinar para os alunos de Medicina sobre o cuidado paliativo, eu não os obrigo a aprender o que é preciso ser feito. Eu desperto neles a perceção de que existem medos que eles possam ter, que têm solução.

Então eu começo a conversa perguntando para eles: Do que é que você tem medo quando tiver a sua autorização para ser médico? A partir do que eles me trazem, eu trato o medo deles. E aí eles acabam se tornando pessoas muito mais curiosas para descobrir de onde vem essa proteção com os medos.