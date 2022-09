Jovens adultos. “É impossível termos sequer dinheiro para arrendar um T0”

Em relação à maior instabilidade no mercado de trabalho, os dados do INE dão força ao relato do sociólogo. Em relação ao desemprego que apresenta uma taxa global historicamente baixa – os últimos números conhecidos colocam nos 5,7% − os jovens entre os 25 e os 34 anos ficam dois pontos percentuais acima, com 7,6%.

A taxa de desemprego é maior entre os homens com estas idades do que entre as mulheres (8% e 7,2% respetivamente).

Quando olhamos também para os 164 mil portugueses desempregados há um ano ou mais, percebemos que mais de 42 mil pertencem a este grupo etário. Ou seja, um em cada quatro do total.

Vânia achou que tudo ia ser mais fácil, quando começou a estudar. Idealizava que ao terminar o curso conseguiria ingressar num grupo de teatro e ficar. “Não digo efetiva, mas pelo menos ter um, dois ou três anos certos na companhia e achava que seria muito mais fácil ter logo o contacto com as companhias. Quando saí da faculdade percebi que não é assim tão fácil”, recorda.