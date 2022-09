Medo, ansiedade e depressão no primeiro emprego. A precariedade é um filme de terror

Depois de cinco anos a estudar Psicologia, a vontade de conseguir o primeiro emprego era elevada. Fabiana Fortunato, agora com 27 anos, completou o mestrado na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, cidade vizinha do Fundão onde vive com os pais.



Quando recorda tempos de faculdade sente sempre nostalgia daquela que terá sido a fase da vida com mais atividades. “Era uma pessoa muito alegre e ativa. Tinha tempo e organizava-o para tudo: estudar, sair. Enfim, conseguia conciliar as coisas boas tanto do lado como da vida boémia”, recorda.

Agora sentada em casa, ainda a recuperar de uma das piores fases, reconhece que o facto de ter lidado sempre bem com a pressão dos estudos, nunca a levou a imaginar que a primeira experiência de trabalho na área fosse algo semelhante a um abismo.

“Já tinha tido outras experiências de trabalho, em empregos de Verão, mas esta era a vida adulta”, acrescenta.

No último ano de estudos, em 2019, começou a pensar cada vez com mais frequência como seria a entrada no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo que ia recolhendo os relatos dos colegas de curso mais velhos, mais receosa ficava.

“Fui percebendo que era muito difícil entrar no mercado de trabalho na minha área, principalmente um estágio remunerado para entrar na Ordem dos Psicólogos. Fiquei assutada”, confessa Fabiana Fortunato.

Apesar do receio em dar o primeiro passo, e após uns meses que tirou para descansar, Fabiana Fortunato começou a procurar estágios no final do Verão de 2019.

As primeiras respostas surgiram dois a três meses depois, eram duas ofertas em clínicas que ficavam perto da casa dos pais, no Fundão, onde vive. “Acho que tive sorte, depois de me terem dito que era muito difícil eu consegui duas oportunidades. Acabei por ficar na que ficava mais próxima de casa por ser o mais fácil tanto a nível financeiro, como de transporte, e também por ser uma oferta na área que eu mais queria, clínica”, conta Fabiana.