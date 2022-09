Julgamento de Pedrógão Grande chega ao fim. E "quem se lixa é o mexilhão"?

No final das alegações finais do processo sobre as responsabilidades no incêndio de Pedrógão Grande, a advogada do comandante dos bombeiros locais à época, Filomena Girão, lançou em jeito de lamento: “Há um ‘ditote’ popular que diz isto muito bem, que fala de moluscos. O comandante Arnaut é aqui o mexilhão”.

A crítica da defesa é a de que o chefe da corporação serve de “bode expiatório” num processo em que as responsabilidades não ficaram bem distribuídas.

À Renascença, a advogada explica o que quis dizer: “Mais uma vez, acusa-se o representante do sistema que esteve no terreno e não tivemos a capacidade de olhar para a ação global do que deve ser o sistema de combate e também de prevenção."

Há cerca de três meses, nas alegações finais, a causídica declarou: "Subscrevemos as palavras do Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] e do primeiro-ministro [António Costa], quando ambos disseram que a culpa não deveria morrer solteira. Mas, no banco dos réus, não vejo nenhum dos responsáveis pelas decisões que debilitaram a prevenção e o combate aos incêndios, nenhum dos governantes que, com políticas absolutamente desastrosas, fizeram com que aqui chegássemos (...), não vejo nenhum dos verdadeiros responsáveis pela tragédia de Pedrógão."

Filomena Girão acredita que em junho de 2017 o sistema de Proteção Civil não estava minimamente preparado para o que aconteceu naquele dia, e Augusto Arnaut não podia ter feito melhor “com os meios que foram disponibilizados”.